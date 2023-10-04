الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 في مصر

السلع التموينية
السلع التموينية

مع بداية كل شهر تحرص الأسر المصرية على معرفة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، لمعرفة تحديثات أسعار السلع التي ستصرف على بطاقة التموين، لشراء كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر طرح السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023، حيث تكون المنافذ متاحة طوال الشهر من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم الإغلاق الساعة التاسعة مساءً في كافة محافظات الجمهورية.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر 2023 في مصر.

أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر 2023 في مصر

وحول أسعار السلع التموينية في شهر أكتوبر 2023 بمصر، فإنها لم تكن تختلف عن الشهر الماضي، حيث قد جاءت كالتالي:

  • بلغ سعر كيلو السكر المعبأ: 12.60 جنيه.
  • وصل سعر زيت التموين: زيت خليط 800 مللي يبلغ 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر الدقيق المعبأ وزن 1 كغم: 18.00 جنيه.
  • القهوة سريعة الذوبان 18 غم: 4 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.
  • وصل سعر صلصة 300 جم: 8 جنيهات.
  • بلغ بسكويت يويوز: سادة 1.5 جنيه.
  • جبن أبيض وزن 125 غراما: 4.5 جنيه.
  • وصل سعر جبنة تتراباك 500 غرام: 14 جنيهًا.
  • وصل سعر جبنة تتراباك 250 غرام: 7.50 جنيه.
  • بلغ كيلو الفول المعبأ: 36.83 جنيه.
  • بلغ كيلو الدقيق المعبأ: 35.4 جنيه.
  • لتر زيت عباد الشمس: 61.68 جنيه.

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  • وصل سعر كيلو المكرونة المعبأة: 21.54 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو العدس المعبأ: 45.44 جنيه.
  • لتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه.
  • البيض البلدي (بيضة): 4.47 جنيه.
  • كيلو اللحوم الطازجة: 261.83 جنيه.
  • وصل سعر كيلو الدواجن الطازجة: 87.58 جنيه.
  • وصل سعر كيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه.
  • وصل سعر كيلو الفول السائب: 37.14 جنيه.
  • وصل سعر كيلو الجبن الأبيض: 90.59 جنيه.
  • وصل سعر كيلو الجبن الرومي 170.59 جنيه.
  • بلغ لتر اللبن السائب: 18.87 جنيه.
  • بلغ لتر اللبن المعبأ: 26.43 جنيه.
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