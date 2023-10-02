ننشر أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 بعد وصول باخرتي السكر المستورد

تصدرت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني في مصر، بالتزامن مع بداية الشهر الميلادي الجديد وارتفاع أسعار السكر في المحال التجارية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 المقرر طرحها في أكثر من 40 ألف منفذ في مصر، لحاملي بطاقات التموين.

وحددت الوزارة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 على النحو التالي:-

سعر السكر في التموين وزن 1 كيلو معبأ سجل 12.60 جنيه.

سعر عبوة زيت خليط وزن 800 مللي سجلت 30 جنيه.

سعر الدقيق في التموين وزن 1 كيلو سجل 18 جنيه.

سعر كيس المكرونة وزن 800 جم سجل 13 جنيه.

سعر كيس المكرونة وزن 400 جم سجل 6.50 جنيه.

سعر عبوة عبوة اللبن الجاف وزن 125 جم سجلت 25.50 جنيه.

سعر عبوة الطحينة البيضاء وزن 140 جرام سجلت 3.75 جنيه.

سعر عبوة المربي وزن 350 جرام سجلت 16 جنيه.

سعر عبوة التونة المفتتة وزن 140 جرام سجلت 18 جنيه.

سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن 125 جرام سجلت 4.5 جنيه.

سعر عبوة الفول المعبأة وزن 500 جرام سجلت 9 جنيه.

سعر عبوة المسلى وزن 800 جرام سجلت 36 جنيه.

سعر العدس المجروش وزن 500 جرام سجل 21 جنيه.

سعر الصلصة المعبأة وزن 300 جم سجل 8 جنيه.

سعر كيس الملح وزن 300 جم سجل 1.25 جنيه.

سعر عبوة الشاي ناعم وزن 40 جرام سجلت 5 جنيه.

سعر مسحوق الغسيل وزن 125 جم سعر 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.

وصول باخرتين محملتين بالسكر المستورد

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول باخرتين إلى مصر محملتين بـ 100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر يكفي حتى شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر سيبدأ في يناير المقبل، بينما يبدأ موسم حصاد البنجر في الشهر التالي.