أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.. ونصيب الفرد

زاد البحث عن أسعار السلع التموينيه لشهر أكتوبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أول أيام الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع المدعمة عبر البطاقات التموينية لكافة المواطنين المسجلين خلال المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع التموينيه لشهر أكتوبر 2023 والتي يجري صرفها حاليا من خلال 402 ألف منفذ وبدال تمويني في كافة محافظات الجمهورية من الساعة الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وهى كما يلي:-

كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه.

عبوة زيت الخليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيه.

كيلو الأزر بسعر 12.60 جنيه.

كيس المكرونة وزن 800 جرام بسعر 13 جنيه.

كيس المكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

العدس المجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.

عبوة الفول وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

كيلو دقيق بسعر 18 جنيه.

عبوة مسلي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيه.

عبوة شاي ناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

أسعار سلع التموين لشهر أكتوبر

عبوة صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

عبوة تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.

عبوة مربي وزن 350 جنيه بسعر 16 جنيه.

عبوة مسحوق أتوماتيك غسيل وزن 800 جرام بسعر 25 جنيه.

عبوة مسحوق عادي يدوي وزن 800 جرام بسعر 16 جنيه.

عبوة لبن جاف وزن 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.

عبوة خل وزن 900 مللي بسعر 6 جنيه.

كيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

عبوة حلاوة طحنية سادة وزم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

عبوة سائل غسيل أواني وزن 80 جرام بسعر 3 جنيهات.

نصيب الفرد من السلع المدعمة ببطاقة التموين

يحصل الفرد الواحد من الأفراد المسجلين عبر المنظومة التموينية الرقمية في كافة محافظات الجمهورية على ما قيمته 50 جنيه من السلع التمونية المدعمة والوارد ذكرها في سابقا في التقرير.

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