الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.. ونصيب الفرد

التموين
التموين

زاد البحث عن أسعار السلع التموينيه لشهر أكتوبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أول أيام الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع المدعمة عبر البطاقات التموينية لكافة المواطنين المسجلين خلال المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع التموينيه لشهر أكتوبر 2023 والتي يجري صرفها حاليا من خلال 402 ألف منفذ وبدال تمويني في كافة محافظات الجمهورية من الساعة الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وهى كما يلي:-

  • كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه.
  • عبوة زيت الخليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيه.
  • كيلو الأزر بسعر 12.60 جنيه.
  • كيس المكرونة وزن 800 جرام بسعر 13 جنيه.
  • كيس المكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
  • العدس المجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.
  • عبوة الفول وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
  • كيلو دقيق بسعر 18 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 في 40 منفذ

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 بالمجعمات الاستهلاكية

  • عبوة مسلي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيه.
  • عبوة شاي ناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

أسعار سلع التموين لشهر أكتوبر 

  • عبوة صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
  • عبوة تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.
  • عبوة مربي وزن 350 جنيه بسعر 16 جنيه.
  • عبوة مسحوق أتوماتيك غسيل وزن 800 جرام بسعر 25 جنيه.
  • عبوة مسحوق عادي يدوي وزن 800 جرام بسعر 16 جنيه.
  • عبوة لبن جاف وزن 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.
  • عبوة خل وزن 900 مللي بسعر 6 جنيه.
  • كيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
  • عبوة حلاوة طحنية سادة وزم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.
  • عبوة سائل غسيل أواني وزن 80 جرام بسعر 3 جنيهات.
txt

‏وزير التموين: رغم كل الأزمات لم يحدث عجز فى توفير السلع الغذائية

txt

عاجل.. يكفى لهذه المدة.. وزير التموين يكشف حجم مخزون مصر من القمح

نصيب الفرد من السلع المدعمة ببطاقة التموين 

يحصل الفرد الواحد من الأفراد المسجلين عبر المنظومة التموينية الرقمية في كافة محافظات الجمهورية على ما قيمته 50 جنيه من السلع التمونية المدعمة والوارد ذكرها في سابقا في التقرير.

 

اقرأ أيضا 

وزير التموين تكشف حجم المخزون من السلع 

أسعار السلع التموينية السلع التموينية شهر أكتوبر 2023 شهر اكتوبر أكتوبر كيلو السكر عبوة زيت كيلو الأزر

مواد متعلقة

مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالقطاع العام والخاص

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر منصة إنجاز

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

خطة العام الدراسي 2024| امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024.. وموعد انتهاء الترم الأول

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2023.. وعطلات نهاية الأسبوع

رسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023 مكتوبة

مكتوب| دعاء بداية الدراسة 2023-2024 لتوفيق والسداد لطلاب المدارس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً