الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عاجل.. يكفى لهذه المدة.. وزير التموين يكشف حجم مخزون مصر من القمح

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجم مخزون مصر من القمح، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه قبل حدوث جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهر. 

وقال مصيلحي، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، إنه لدينا 3.5 مليون طن قمح يكفي أكثر من 5 أشهر، بجانب الصوامع الموجودة في المطاحن، وهناك مرحلة جديدة جرى اعتمادها من البنك الدولي بشأن 21 صومعة منها صوامع جديدة، وسنضيف هذا العام 750 ألف طن، وهناك خطة مستقبلية معتمدة للوصول لـ 4.8 مليون طن تخزين.

وقال المصيلحي، خلال عرض إنجازات وزارة التموين في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالي السعات التخزينية ارتفع من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

استهداف زيادة السعات التخزينية إلى 5.5 مليون طن 

وأكد وزير التموين أن الوزارة تستهدف زيادة السعات التخزينية خلال الفترة المقبلة بنحو 1.2 مليون طن لتبلغ 5.5 مليون طن. 

وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل صوامع بسعة تخزينية 750 ألف طن، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على سعة تخزينية 470 ألف طن.

وتابع: تعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري.

مخزون القمح مشروع الصوامع وزير التموين حكاية وطن

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