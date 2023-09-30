أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 في 40 منفذ

تتصاعد حدة البحث عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023، وذلك قبل طرحها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع عبر البطاقات حتى يتمكن المواطنين المقيدين في المنظومة التموينية الحصول على السلع الغذائية المدعمة في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني للبيع في كافة أنحاء الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 حيث يمكن لأصحاب البطاقات التموينية صرفها منذ أول أيام شهر أكتوبر 2023 من أكثر من 40 ألف منفذ تمويني وهى كما يلي:-

سعر السكر المعبأة وزن 1 كيلو سجل 12.60 جنيه.

سعر عبوة زيت خليط وزن 800 مللي سجلت 30 جنيه.

سعر الدقيق وزن 1 كيلو سجل 18 جنيه.

سعر كيس المكرونة وزن 800 جم سجل 13 جنيه.

سعر كيس المكرونة وزن 400 جم سجل 6.50 جنيه.

سعر عبوة عبوة اللبن الجاف وزن 125 جم سجلت 25.50 جنيه.

سعر عبوة الطحينة البيضاء وزن 140 جرام سجلت 3.75 جنيه.

سعر عبوة المربي وزن 350 جرام سجلت 16 جنيه.

سعر عبوة التونة المفتتة وزن 140 جرام سجلت 18 جنيه.

سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن 125 جرام سجلت 4.5 جنيه.

سعر عبوة الفول المعبأة وزن 500 جرام سجلت 9 جنيه.

سعر عبوة المسلى وزن 800 جرام سجلت 36 جنيه.

سعر العدس المجروش وزن 500 جرام سجل 21 جنيه.

سعر الصلصة المعبأة وزن 300 جم سجل 8 جنيه.

سعر كيس الملح وزن 300 جم سجل 1.25 جنيه.

سعر عبوة الشاي ناعم وزن 40 جرام سجلت 5 جنيه.

سعر مسحوق الغسيل وزن 125 جم سعر 3 جنيهات.

سعر القموة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.

عدد المستفيدين من بطاقات التموين 2023

يستفيد أكثر من 64 مليون مواطن من السلع التموينية المدعمة عبر بطاقات التموين حيث يستطيع أن يحصل الفرد على ما قيمته 50 جنيه من أكثر من 20 سلعة تموينية في مختلف محافظات الجمهورية.

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