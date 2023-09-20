الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. التموين تبدأ جرد المقررات التموينية بمنافذ البقالين وجمعيتي

التموين
التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، القيام بعمليات جرد لسلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتى ومطابقتها مع ماكينات الصرف.

ووجهت الوزارة مديرى التموين بالمحافظات ببدء عمليات الجرد للسلع بالمنافذ، وأن عملية الجرد لن تستغرق أكثر من نصف ساعة داخل المنفذ الواحد، وأن إيقاف السيستم سيكون داخل المنفذ محل الجرد فقط ولمدة نصف ساعة فقط.

 ويتم استخدام هذا الرصيد كرصيد افتتاحي للتاجر على أن يكون الجرد لكل سلعة بالقطعة، مع إيقاف التعامل على ماكينات التجار، وأن يكون الحد الأقصى للاستعاضة ثمان استعاضات في الشهر، بما لا يتجاوز أربعة أضعاف التأمين المدفوع .

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