"التموين" تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح رومانى وبلغارى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، منوه بأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

كان قد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4،8 شهر.

جاء ذلك خلال افتتاحه يرافقه محافظ الشرقية ممدوخ غراب وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني للصومعة الحقلية بمينا القمح بطاقة تخزينية تصل الى 5 آلاف طن بحجم استثمارات يصل الى 70 مليون جنيه ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية.

وأكد المصيلحي أن العلاقات المصرية الإيطالية أخذت خلال السنوات الثلاث الماضية منحى وتوجه إيجابي لافتا الى أن مشروع مبادلة الديون الإيطالية يعد من أهم المشروعات لأنه يعد منحة من الحكومة الإيطالية لإقامة مشروعات تنموية على أرض مصر وستقوم وزارة المالية بسداد القيمة بالجنيه المصري لافتا إلى أنه يتم تطبيق التجربة مع الحكومة الألمانية ونتمنى تعميمها مع مختلف الدول.