صرف مقررات أكتوبر لـ40 ألف منفذ تموين اعتبارًا من الغد

تبدأ وزارة التموين، اعتبارًا من الغد الأربعاء 27 من سبتمبر، صرف مقررات أكتوبر إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، استعدادًا لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن.

وتعد هذه (الاستعاضة السلعية الأخيرة) من سلع المقررات التي تصرف لتجار التموين خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ صرف الاستعاضة السلعية الأولى مع بداية الشهر المقبل.

1500 مخزن جملة تابع لشركتي الجملة العامة والمصرية

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، المقررات التموينية إلى المنافذ عبر 1500 مخزن جملة تابع لشركتي الجملة العامة والمصرية، التابعتين للقابضة الغذائية، استعدادًا لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية بداية من الشهر المقبل.

وتتضمن قائمة سلع المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى السلع الأخرى الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، الدقيق، التونة، المربى.

ويبلغ عدد المستفيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مستفيد، على 23 مليون بطاقة، يحصل كل منهم على سلع تموينية بـ50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

وتواصل منافذ التموين صرف مقررات سبتمبر الجاري، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات، وذلك بالتزامن مع صرف سلع فارق النقاط، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وخلال أيام العطلات الرسمية.

نسبة صرف مقررات سبتمبر الجاري

وأكدت مصادر بالقابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، أن نسبة صرف مقررات سبتمبر الجاري تجاوزت 99% حتى الآن، واستمرار الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية دون زيادة.



وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 63 ألف طن زيت عباد خام مستورد.

أوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.