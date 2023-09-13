الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للصناعات الغذائية: 11 شركة تابعة تشارك بمعارض "أهلًا مدارس"

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

وأفاد التقرير بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلًا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، منها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد حسنين أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجية.

كما أكد التقرير أ نه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.

وأشار التقرير الوارد إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح التقرير أنه تمت مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

أهلا مدارس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اخر قرارات وزير التموين معرض اهلا مدراس الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

صرف 40% من السلع التموينية لشهر يوليو للمواطنين

صرف 30% من "تموين يوليو" للمواطنين

صرف 80% من "تموين يونيو"

صرف 55% من السلع التموينية ليونيو عبر 40 ألف منفذ

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو

صرف 100% من السلع التموينية على بطاقة التموين للمواطنين عن شهر مايو

"التموين" تبدأ تسليم مقررات يونيو ودفعة الدعم الاستثنائى للمنافذ

صرف 95% من "تموين مايو"

الأكثر قراءة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

"فضحني بين الجيران".. حكاية تعذيب وقتل عاصم على يد والده بحلوان

والدة 3 ضحايا فى العاصفة دانيال: "الحبايب راحوا وأبوهم مات من 3 سنين" (فيديو)

"كانت حقودة على بنتى المعاقة".. أقوال الأب تدفع بربة منزل للحبس فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟