الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير السلع بأسعار مخفضة.. 371.7 مليون جنيه إجمالى مبيعات "سند الخير"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتى أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 حتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 75 أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى.

إجمالي مبيعات المبادرة

وأشار "آمنة"، إلى أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها حتى الآن وصل إلى حوالي 371.7 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك في محافظات "المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- كفر الشيخ- الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف- الغربية- شمال سيناء".

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن  مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ75 بمختلف القرى والأحياء في 16محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

ونوه بأنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أن المبادرة تساهم أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% في سيارتها المتنقلة، والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تركيزها على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضى 209.3 مليون جنيه. 

 توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" على قرى حياة كريمة

ووجه اللواء هشام آمنة، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى الجديد.

ولفت إلى جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.

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