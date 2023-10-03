"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار مسبب ومبرر لكنه غير مقبول، لافتًا إلى أنه تم تنظيم مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مخفضة لكنها لم تعد كافية.

وأكد عز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير المكون الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.

القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تمامًا

ولفت إلى أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن، إضافة إلى أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن وتشمل السكر والأرز والمكرونة والفول، الزيت، الجبنة البيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تمامًا وسوف يبيع بالتكلفة، معقبًا: "لن يحدث أن يتأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، وأسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض".