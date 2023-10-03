الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة بـالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين والتجار شعروا بطمأنينة بعد اجتماع مجلس الوزراء بشأن توفير السلع المختلفة وضبط أسعارها في الأسواق.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المستوردين شعروا بضغط وتوتر خلاف الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة أفرجت عن العديد من المستلزمات منذ يناير الماضي بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يستدعي أن يتفهم المستوردون ما تقوم به الحكومة لتوفير السلع.

تراجع الأسعار الفترة المقبلة

وأشار إلى أن أغلبية البضائع التي تم الإفراج عنها في الموانئ مستلزمات إنتاج، وهذا مؤشر جيد على رغبة الدولة في توفير كافة احتياجات المصانع، موضحًا أن توفير المستلزمات الأساسية للمصانع سيؤدي إلى وجود وفرة في السلع، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد السوق حالة من تراجع الأسعار، لأنه كلما زاد المعروض انخفض السعر، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنافس بين المصانع وشركات التصنيع لطرح منتجاتها في السوق بعد الإفراج عن المستلزمات لها، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.