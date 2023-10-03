الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يشكل اللجنة العامة للسيارات

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، تشكيل اللجنة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد، اليوم، بحضور المستشار أحمد الشعار مساعد وزير العدل لمناقشة تسجيل السيارات الكهربائية الفترة المقبلة

كما شهد الاجتماع الثاني للجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، حضور أعضاء اللجنة

وهم عمر بلبع رئيس اللجنة، وعمرو حسن، وعلاء السبع، وخالد سعد، واشرف خطاب، وحسين مصطفي، وصلاح الكموني، ومحمود مرعي.

كان مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظات مصر والاتحاد العام وبالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات داعمة للاقتصاد المصري و18 مليونا من شركائهم من العاملين لديهم، قد تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء بقبول الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال الاتحاد: وذلك لضمان الاستقرار السياسي والأمني والمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية لنبدأ بقيادته في حصاد نتائج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذي نصبوا إليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن.

 

وزير العدل الاتحاد العام للغرف التجارية أعاد تشكل اللجنه العامه للسيارات عمر بلبع

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