الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغرف التجارية" تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لمطالب المصريين بالترشح لانتخابات الرئاسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، بيان شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال في بيان له، تتقدم مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بمحافظات مصر واتحادها العام وبالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤيد خدمات دعامة الاقتصاد المصري و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء بقبول الترشح لفترة رئاسية جديدة".

 

 

ضمان الاستقرار السياسي والأمني 

وذكر البيان، أن ذلك يأتي لضمان الاستقرار السياسي والأمني والمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية، مضيفا أن ذلك يأتي لتعديل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، لنبدأ بقيادته في حصاد نتائج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغاليه في وطننا، ولنحقق الرخاء والذي نصبوا اليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن.

الاصلاحات الهيكلية المصرية الاقتصاد الاستقرار السياسي الغرف التجارية

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