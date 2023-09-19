«الغرف التجارية» و5 ملايين تاجر ومستثمر يناشدون الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باسم أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

مناشدة للرئيس السيسي بالترشح

وأصدر الوكيل بيانًا لمناشدة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وجاء في نصه: "بالأصالة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وبالأنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، دعامة الاقتصاد المصري، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، ونناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قدما في الثورة التشريعية والاجرائية، وتعجيل الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية".

نسخة من البيان

وتابع البيان: "لنبدأ بقيادته في حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولتحقيق الرخاء الذي نصبوا اليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن".