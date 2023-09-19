مواطن من البحر الأحمر: السيسى وضع مصلحة مصر والمصريين فوق أى اعتبار

قال إسلام شلبي، أحد مواطني محافظة البحر الأحمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق خلال سنوات رئاسته طفرة في مختلف القطاعات، ولم يتوان عن دعم القطاع السياحي الذي يُعد من أبرز القطاعات التي عانت إثر جائحة كورونا وغيرها من الأحداث، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة وجذب استثمارات وإنشاء مدن سياحية على أحدث طراز، مؤكدًا أن الرئيس حافظ على مصر وصد مؤامرات كبرى ضدها للحفاظ على الوطن، مشيرًا إلى أن المشروعات والأعمال التي تمت في عهده لم يستطع أحد تنفيذها على مدار عقود متتالية.

وأضاف شلبي لـ"الدستور"، أن المصريين يعرفون جيدًا ما قام بهِ الرئيس السيسي من تضحيات وإنجازات غيرت وجه الدولة المصرية وصححت مسارها نحو التنمية الشاملة، مشيرًا إلى إنجازات الطرق التي ألهمت دولًا وحكومات للاستفادة منها، وأن ما تم فقط في مشروعات الطرق وخاصة في المحافظات الساحلية والبعيدة غيرت مفهوم التنمية بهذة المحافظات بعد سنوات من الإهمال والتردي في الخدمات، مؤكدًا أنه لا تنمية ولا استثمار بدون شبكة طرق قوية تربط المدن ببعضها.

مواطن للرئيس: نحتاج إلى استمرار العزيمة لاستكمال ما بدأناه من تنمية

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع مصلحة مصر والمصريين أمامه ولم يلتفت لشيء آخر سوى البناء والتنمية لتحقيق طفرة في مختلف الأعمال والقطاعات، لافتا إلى المبادرات الصحية التي عالجت وقضت على أمراض استوطنت بين المصريين، وتقديم خدمات علاجية لغير القادرين، وهناك مسيرة من الإنجازات التي تتحدث عن جهود الرئيس السيسي لا تخفى على أحد، مؤكداً ان ما قدمة الرئيس خلال السنوات الماضية محلّ تقدير واحترام جموع المصريين، قائلاً: "الشعب المصري لديه شعور ووعي بما قدمة الرئيس السيسي، ونحتاج إلى استمرار تلك الروح والعزيمة لاستكمال ما بدأناه من تنمية حقيقة في كافة القطاعات".

واستطرد شلبي أن الرئيس السيسي استطاع العمل على تنفيذ خطة التنمية المتكاملة في كل أركان وربوع الوطن واهتم بكل شيء في حياةالمصريين والعمل علي تذليل العقبات للوصول إلى التنمية الشاملة من بنية تحتية ومشروعات ومدن سكنية وتطوير منظومة التعليم، وشبكات طرق، وتطوير السكة الحديد، وغيرها من المشروعات التي غيرت وجه الحياة وزرعت الأمل لدى عموم المصريين بمستقبل يليق بهم.