أهالى البحر الأحمر عن قرارات الرئيس السيسى: شكرًا على الهدية يا ريس

ثمَّن عدد كبير من أهالي محافظة البحر الأحمر، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، مؤكدين أن القرارات تأتي في صالح المواطنين وتخفف العبء عنهم، وتهدف لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر، موجهين الشكر للرئيس على شعوره بالمواطنين ودعمه الدائم لهم.

وقال عمرو سلان، أحد مواطني مدينة الغردقة، إن قرارات رئيس الجمهورية جاءت في وقت هام لدعم المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بما يعيشه المواطن دائمًا، وهو ظهير وسند المصريين دائمًا، مشيرًا إلى أن هناك فرحة كبيرة لدي عموم المصريين بما جاء في حديث الرئيس، قائلاً "استمعت لحديث الرئيس ورأيت فيه حديث مسئول وأب يعيش وسط أبنائه، ويدافع عنهم، ويتحدث من القلب".

وأضاف رسلان لـالدستور أن قرارات الرئيس التي أعلن عنها اليوم هي رسالة واضحة وجلية، والرئيس لا يدخر جهداً لدعم المواطنين والأسر المصرية في مواجهة موجة الغلاء التي لم يكن للدولة دور فيها بسبب عوامل خارجية وإقليمية فعلت ذلك، مشيدًا بما تم اتخاذه من قرارات توفر غطاء اجتماعيا يكفل حياة كريمة للمصريين، وهو ما يسعى له الرئيس السيسي دائمًا.

مواطن بالغردقة: نشعر بالطمأنينة فى حديث الرئيس

من جهته، أكد علاء حسن، مدير إحدى المدارس بالغردقة، أن حديث الرئيس شمل كافة الجوانب والأسئلة التي كانت تشغل المصريين، مؤكدًا أن هناك حالة اطمئنان يشعر بها المصريون كلما خرج الرئيس وتحدث إليهم، مشيرًا إلى أن الرئيس في أحاديثه ولقاءاته يتحدث بلغه هادئة مطمئنة، مؤكداً أن القرارات التي خرج بها الرئيس اليوم هي رسالة واضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المصريين وللمصريين، قائلاً: “أشعر بالطمأنينة في حديث الرئيس، وما قاله الرئيس كان رسالة أب لأبنائه بقرارات وتحركات قوية، وأقدم الشكر للرئيس على هذه الهدية للشعب المصري بكل فئاته”.