السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مدرسة بالغردقة: السيسي وفر لنا الأمان.. وأدعمه لاستكمال مسيرة التنمية

علاء حسن
علاء حسن

قال علاء حسن، مدير مدرسة تجريبية بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، إن ما قدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها خلال سنوات حكمه السابقة رفع من مكانتها بين الأمم، مؤكدا أن الأمن الذي ننعم بهِ حالياً نتاج عزيمة وإصرار الرئيس على حماية شعبه، مستطردا "الأمن أهم مقومات الحياة ومفيش حياة بدون أمن وأمان وعايشين في أمان بفضل الله ثم الرئيس السيسي".

وأضاف علاء حسن لـ"الدستور"؛ أن ما يتم على أرض مصر من مشروعات وتطوير إنجازات غطت ربوع مصر ما كنا نصل إليها لولا الرئيس السيسي، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع أسعار بعض السلع وهو أمر ليس في مصر فقط، إلا أنه لمه ينقص المواطن أي سلعة استراتيجية، قائلاً: "في دول برة مصر بتحدد للمواطن ياخد كمية قد إيه، إنما في مصر خد اللي انت عايزه، مفيش سلعة واحدة ناقصة وكل شيء متوافر في كل مكان".

مواطن من الغردقة للرئيس السيسي: كمل يا ريس واحنا معاك 

وتابع، أنه يقدم كامل دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية من خلال دعمه لترشيحة لفترة حكم جديدة، مؤكداً أن الرئيس السيسي لديه وعي كبير وقدرة على الدفاع عن مصر ومواجهة المؤامرات الخارجية والداخلية، والتصدي لكل تلك المؤامرات التي تُحاك ضدد مصر، مشيراً إلى أن جموع الشعب المصري على يقين وثقة فيما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات وقرارات للنهوض بالوطن، مؤكداً أن نظرة العالم تغيرت تجاه مصر بسبب الأعمال والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق والأقاليم المصرية بسبب سرعة التنفيذ وارتفاع قيمة الأصول المصرية كبناء مدن جديدة، ومناطق صناعية كبرى، وتطوير مناطق عشوائية عانى سكانها من الإهمال لعقود ممتدة، وغيرها من المشروعات العملاقة التي غيرت وجهة الحياة للمصرين للأفضل.

واستطرد حسن أن المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم مصطافين خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على ضرورة التصدي لمروحي الإشاعات وكارهي الوطن تحت رايات متعددة بكل حزم وحسم.

الغردقة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات الرئيس السيسي الشعب المصري التنمية

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