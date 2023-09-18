الشعب الديمقراطى: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى جنبت مصر الكثير من الأزمات

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مصر تمر بمرحلة شديدة الحساسية في تاريخها، تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على استقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التى وضعها الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

فقد نجحت الدولة في تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات القومية التي أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية قوية منها السكك الحديد والطرق وإنشاء صوامع القمح للحفاظ علي المخزون الاستراتيجي المهم وفي عدة مجالات أخرى.

حزب الشعب الديمقراطي يعلن بكامل قياداته وأعضائه عن تأييده ترشح الرئيس

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي جنبت مصر الانزلاق في العديد من الأزمات، ونجد مصر واحة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة المحيطة بنا التي تملؤها المعارك و الانقسامات.