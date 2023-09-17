"الشعب الديمقراطى": قرارات الرئيس السيسى دلالة على معرفته بنبض الشارع

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه القرارات للرئيس السيسي دلالة على معرفته بنبض الشارع.

وأضاف أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس يشعر بآلام المواطن ويريد الخير لمصر، وأصاب كبد الحقيقة، موضحًا أن هذه القرارات شملت كل مواطني مصر بالكامل لأنها تضمنت بداية رفع الحد الأدني للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن هذه القرارات جعلت المواطنين يسعدون لأنها تشمل كل المصريين وليس طائفة واحدة من المصريين، والرئيس أصر على أن يعلن هذه القرارات بعد افتتاح مشروعات حياة كريمة ليبرهن أنه وسط وفي قلب الشعب.