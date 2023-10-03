لا ارتفاع جديدًا.. الغرف التجارية: نعمل للتخفيف عن المواطن فى أسعار كافة السلع (فيديو)

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص عمل على التخفيف عن المواطن في أسعار كافة السلع، والتركيز على ما هو شعبي ويخص المواطن البسيط.

وأضاف عز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرات توفر السلع الأساسية بالسعر الأقصى للبيع، مؤكدًا أنه لا ارتفاع جديدًا في الأسعار، بل ستشهد انخفاضًا في الـ9 سلع التي أعلنها رئيس الوزراء.

توجيه من البنك المركزي بتوفير الاعتمادات اللازمة للإفراج عن الخامات

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التحرك نحو سلع أخرى، وستكون هناك رقابة من الغرف التجارية، إلى جانب الرقابة الرسمية من الدولية لضمان البيع بالأسعار المعلنة من المحال التجارية، حيث إنه تم الإفراج الجمركي عن الخامات في الموانئ لتحقيق الوفرة في السلع.

وأشار إلى أن القرار يشمل السلع والأدوية، وتتميز بالتسعير الجبري، لكن هناك توجيهًا من البنك المركزي بتوفير الاعتمادات اللازمة للإفراج عن الخامات.