الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ومواعيد الصرف بمنافذ التموين

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

تصدّرت أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع شهر أكتوبر 2023 وبدء صرف المستحقات التموينية وبيع السلع الأساسية من خلال منافذ البيع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023، ضخ جميع أصناف السلع التموينية المدعمة المخصص صرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستحقين للدعم التموينية.

 

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

كيلو السكر المعبأ: 12.60 جنيه.

سعر الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 36.83 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 35.4 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 61.68 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.54 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 45.44 جنيه.

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أسعار السلع التموينية 2023

لتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.47 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 261.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.14 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي 170.59 جنيه.

لتر اللبن السائب: 18.87 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 26.43 جنيه.

 

مواعيد عمل منافذ صرف التموين:

وفقا للمواعيد المعلنة تكون منافذ التموين متاحة طوال الشهر من الساعة التاسعة صباحا، على أن يتم الإغلاق الساعة التاسعة مساءً في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

نصيب الفرد على بطاقة التموين من السلع التموينية

قد أعلنت وزارة التموين في تصريحات سابقة عن نصيب الفرد على بطاقة التموين، كالتالي:

- صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- صرف عبوة زيت زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 عبوة زيت زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- صرف 1 كيلو سكر للفرد مع إمكانية زيادته حسب احتياجه وبحد أقصي 6 كيلو سكر للبطاقة.

- كما أقرت الوزارة صرف باقي مستحقات الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.

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