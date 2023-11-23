الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفضة اليوم الخميس 23 نوفمبر في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

شهدت الفضة إقبالا كبيرا حيث يستخدمها الكثير كبديل للذهب في الإكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية ووفقا إيل أخر تحديث في بورصة المعادن أسعار الفضة اليوم الخميس 23 نوفمبر وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغ سعر جرام  فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس في بورصة المعادن 23.58 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.

سعر  جرام فضة بريطاني عيار 95.8       

 جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس في بورصة المعادن 22.59 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.73

جرام فضة استرليني عيار 92.5    

 جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916            

جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل  0.70 دولار أمريكي.

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سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 20.63 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.67

جرام فضة عيار 800       

جرام فضة عيار 800اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

سعر  جرام فضة عيار 750

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل  0.57 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585   

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل   0.45 دولار أمريكي.

جرام فضة نقي عيار 99 9 جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 جرام فضة عيار 875 الفضة السعودي

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