الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفضة الإيطالي اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن بالجنيه المصري والدولار

فضة
فضة

مع ارتفاع المستمر في أسعار الذهب، تشهد أسعار الفضة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، نتيجة إلي زيادة الطلب عليها، خاصة أن عدد كبير من المستهلكين يتجه الأن إلي شراء الفضة والتي تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الأكسسورات، وتسخدم كابديل للذهب.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن.

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم 

سجلت أسعار جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن23.57 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.76 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم          

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 22.58 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.73 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم    

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن21.80جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.70  دولار.

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جرام فضة عيار 916 اليوم    

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 21.59 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.70 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم    

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 20.62 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.67  دولار.

جرام فضة عيار 800 اليوم    

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 18.86 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.6 دولار.

جرام فضة عيار 750 اليوم     

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 17.68 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 

0.57 دولار.

جرام فضة عيار 585اليوم          

جرام فضة عيار 585  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 13.79جنيها للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي  0.45 دولار.

جرام فضة عيار 875 الفضة السعودي جرام فضة عيار 916 اليوم جرام فضة استرليني جرام فضة بريطاني جرام فضة نقي

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