كم سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل حيث يعد من العناصر الثمينة التي تستخدم في صناعة العديد من المنتجات والإكسسوارات والذي يشهد تراجع بسيط بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا بسبب توتر الأحداث في قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

يرصد التقرير التالي سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023 وذلك نظرا لأهميته واستخدامه في العديد من الصناعات والمنتجات أبرزها صناعة الإكسسوارات الحريمي والرجالي المستخدمة في الزينة حيث تشهد الأسعار تقلبات يومية وتختلف من بلد إلى أخرى مثل العرض والطلب في السوق والتغييرات في سعر صرف الدولار الأمريكي والأحداث الاقتصادية في مختلف دول العالم وهي كما يلي:-

أسعار جرام الفضة من عيار 600 في الأسواق المصرية

البيع 20.25 جنيه.

الشراء 19.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 0.75 نقطة.

أسعار جرام الفضة من عيار 800 في الأسواق المصرية

البيع 27 جنيه.

الشراء 26 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

أسعار جرام الفضة من عيار 900 في الأسواق المصرية

البيع 30.5 جنيه.

الشراء 29.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

أسعار جرام الفضة من عيار 925 في الأسواق المصرية

البيع 31.25 جنيه.

الشراء 30 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 1.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

يشهد سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية ارتفاعا ملحوظا بفعل الأحداث المتوترة في فلسطين وبيانات الفيدرالي الأمريكي وجاءت الأسعار بدون رسوم المصنعية والدمغة كما يلي:-

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 20600 جنيه.

الشراء 20400 جنيه.

معدل الصعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1993$.

الشراء 1992$.

معدل الهبوط وصل إلى 2 نقطة.

يذكر أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية بقيمة 50% في الربع الثالث من العام الحالي 2023.

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