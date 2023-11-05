الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى خادم الله جوزيبي فانين الشهيد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى خادم الله جوزيبي فانين الشهيد وبهذه المناسبة أطلق وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه وُلد جوزيبي فانين في 8 يناير 1924م، وهو الثالث من بين عشرة أطفال في عائلة من المزارعين، عائلة متدينة، تنحدر العائلة في الأصل من منطقة سوسانو فيسينتينو وانتقلت إلى بيرسيسيتو في عام 1910م. 

تركه للاكليريكية

دخل جوزيبي فانين مدرسة بولونيا الاكليريكية في عام 1934، ولم يحضرها إلا لفترة قصيرة، لأنه لم يشعر بأنه مدعو إلى الكهنوت. فانضم للمعهد التقني الزراعي في إيمولا وتخرج منه عام 1943م. ثم التحق بكلية الزراعة في جامعة العاصمة إميليان، حيث تخرج في فبراير 1948م. جوزيبي فانين هو شاب لامع ومتحمس ومفعم بالحيوية. ". 

أمضى حياته بين البيت والمدرسة والكنيسة والالتزام الاجتماعي. وكمسيحي صالح كان يحضر الرعية ويخدم القداس ويشترك في الأنشطة والرياضات الروحية في الثامنة عشرة من عمره خطب ليديا الريسي التي يعرفها منذ ثلاث سنوات، ويعترف صراحة أنه وقع في الحب بجنون، لأنه يحب "طيبتها وإيمانها وجمالها". إنه أيضًا رجل "يحب"، حتى لو كان فقط للحصول على الدرجة العلمية، والتي لا تزال ذات قيمة في تلك الأيام والتي تعده بمستقبل مشرق حقًا.

 نشأ في العمل الكاثوليكي، وكان يعيش حسب المبادئ الراسخة والإيمان الأصيل، يكتسب ويغذي في نفسه القيم المستوحاة من الإنجيل والأخلاق الكاثوليكية، التي يسعى جاهدًا ليعيشها مع خطيبته. جعله العمل في مجالات الأسرة والدراسات الزراعية يشعر بالدراما الاجتماعية للعمال والفلاحين والرغبة في توفير ظروف معيشية أفضل لهم. كان يحب زراعة الزهور، وتزيين الغرفة التي كان يعمل فيها نقابيًا معهم، وكان عطوفًا جدًا مع البسطاء الذين يترددون إليه في النقابة. 

وبمجرد ان ينخرط في النشاط النقابي، يلوح في الأفق صدام شديد مع النظام الشيوعي المحلي، الذي قُتل منه كاهنين من الأبرشية هم الآباء إنريكو دوناتي من لورنزاتيكو وألفونسو ريجياني من أمولا دي بيانو. ويتهم فانين بأنه يعمل من أجل انفصال التيار النقابي المسيحي عن الاتحاد الوحدوي و"حذر" من الاستمرار في هذا المسار. 

ولكنه لم يعطي التهديدات أي أهمية، وذات يوم ليلًا أثناء عودته إلى المنزل على دراجته، بالقرب من سان جيوفاني في بيرسيتو، بعد أن رافق صديقته ليديا إلى منزلها، فجاء اليه أحد أعضاء الحزب الشيوعي وضربوه بقضيب حديدي على راسه فقتلوه بوحشية وتركوه ينازع بين الحياة والموت، فأنقذه أحد المارة وتوفي في المستشفى دون أن يستعيد وعيه. وذلك في نوفمبر 1948م. يقول الممرضين الذين كانوا بجواره في المستشفى أنهم وجدوا المسبحة الوردية في يده. وفى 4 أكتوبر عام 1998م ببولونيا تم إعلانه خادم الله. فهو رسول العمل الاجتماعي للكنيسة.

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

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