تتصاعدة حدة البحث عن سعر طن السكر في الأسواق المصرية اليوم 5 نوفمبر 2023 عبر المواقع البحثية والذي يشهد تراجع ملحوظ في الأيام الأخيرة منذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع رسوم الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها السكر وذلك بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.

سعر طن السكر في الأسواق المصرية اليوم

شهد سعر طن السكر في الأسواق المصرية اليوم 5 نوفمبر 2023 تراجع ملحوظ بقيمة 500 جنيه وذلك بسبب قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع رسوم الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها السكر وذلك بهدف ضبط الأسعار في الأسواق جاء القرار عقب الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 20202.

شملت قائمة السلع الغذائية المعفاة من الجمارك لمدة 6 شهور (الدواجن، الألبان، الشاي، الجبن، المكرونة، الأدوية، شحوم الحيوانات النباتية والمهدرجة، الأعلاف،..) يأتي ذلك لمبادرة الحكومة التي تهدف لخفض السلع بالأسواق حتى يشعر المواطنون بكبح جماح التضخم.

إنتاج مصر من السكر

تحتل مصر في إنتاج السكر المرتبة الـ 12 عالميا وكانت إنتاج مصر من السكر يغطى الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الفائض منه للخارج ولذلك حتى سبعينات القرن الـ 20 حيث زاد الاستهلاك المحلي بسبب النمو السكاني والتوسع في قطاع صناعة الحلويات سواء الشرقية أو الغربية وحلوى الأطفال وما إلى ذلك.

وقد ارتفعت أسعار السكر بالتدريج في الأسواق المحلية خلال السنوات الماضية حتى وصل سعر كيلو السكر المحلي نحو 27 جنيه للمستهلكين بانخفاض وصل إلى 13 جنيه حيث وصل السعر في شهر أكتوبر الماضي إلى 40 جنيه، وذلك بسبب رفع رسوم الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها السكر.

سعر السكر في البورصة

يعرض الدستور من خلال التقرير التالي سعر السكر في البورصة والذي يؤثر على الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين وهى كما يلي:-

سجل سعر السكر الأبيض نحو 24.500 جنيه للطن.

سجل سعر السكر الجلوكوز نحو 21.000 جنيه للطن.

سجل سعر السكر للمستهلكين نحو 27 جنيه للكيلو.

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