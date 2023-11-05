تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و35 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 233 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع، 303 شاحنات، و15 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة CHINA SPIRIT وعلى متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1935 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي "آيلة"، كوين نفرتيتى واور، وسجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 950 راكبًا بموانئها.