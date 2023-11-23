أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

اسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم من الموضوعات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحركة العمران ومجال العقارات لما لها من تأثير على أسعار الوحدات السكنية المختلفة وعملية البيع والشراء للمنازل والأراضي كذلك.

نرصد في التقرير التالي اسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 وفق المصانع المتداولة في السوق المصري.

اسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الخميس

ما زال يشهد سعر الطن من حديد عز استقرار في سعره على مدار الأسبوع الماضي وحتى الآن حيث يستقر عند 42،000 جنيه للطن ويعتبر الاكثر تداولًا في الأسواق

وكذلك الحال بالنسبة لسعر طن حديد المصريين 39،000 جنيه

سعر الحديد من بشاى 41،000 جنيه

سعر الحديد العتال 38،000 جنيه

سعر الحديد المعادى 37،000 جنيه

سعر الطن من حديد الكومى 37،000 جنيه

سعر الطن من حديد المراكبى 37،000 جنيه

سعر الطن من حديد عطية 38،000 جنيه

سعر الطن من حديد العشري 37،000 جنيه

سعر الطن من حديد سرحان 37،000 جنيه

سعر الطن من حديد مصر ستيل 36،500 جنيه

سعر الطن من حديد بيانكو 36،500 جنيه

سعر الاسمنت من الشركات المصنعة اليوم الخميس

أسمنت المعلم 2،060 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،050 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه

العسكري بني سويف 2،070 جنيه

أسمنت المسلح 2،320 جنيه

جنوب الوادي 2،080 جنيه

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه

أسمنت السويس 2،300 جنيه

أسمنت السويدي 2،450 جنيه

أسمنت العسكري 2،100 جنيه

أسمنت النصر 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه

أسمنت حلوان 2،300 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه

أسمنت البرج 2،410 جنيه

أسمنت الماكس 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه