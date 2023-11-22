الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 22-11-2023

الأعلاف
الأعلاف

يبحث الكثير من المواطنين علي مدار اليوم على أسعار الأعلاف، حيث تشهد الأعلاف حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، فقد شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة السلع.

 

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 وفقا إلي أخر تحديث في بورصة السلع.

 

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

سجلت أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13800 جنيها للطن صب أرضه.

 

سجلت أسعار الذرة صفراء أرجنتيي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13800 جنيها للطن صب أرضه.

 

أسعار الذرة الصفراء الأوكراني اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذرة صفراء أوكراني اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

 

سجلت أسعار الذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

 

سجلت أسعار الذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

 

سجلت أسعار الذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

 

سجلت أسعار الذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

 

أسعار طن فول الصويا اليوم الأربعاء 

استقرت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء عند 33500 جنيها للطن صب ارضة

 

صويا 46 % (محلي) تسجل 34500 جنيها للطن صب ارضة

 

صويا 46% (مستورده) تسجل  34500 جنيها للطن صب ارضة

 

ردة ( نخالة ) تسجل 10600جنيها للطن صب ارضة 

 

زيت صويا منزوع تسجل 45000 جنيها للطن صب ارضة 

 

بذرة فول الصويا تسجل 29000 جنيها للطن صب ارضة 

 

زيت صويا مكررتسجل  46500  جنيها للطن صب ارضة 

 

كسب عباد 36% تسجل 20000  جنيها للطن صب ارضة.

 

دي دي جي إس 27% تسجل 22000  جنيها للطن صب ارضة.

 

جيلوتين مستورد 60%تسجل 47500  جنيها للطن صب ارضة.

 

قشر فول الصويا تسجل 9000 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار الذرة صفراء برازيلي أسعار الذرة صفراء أرجنتيي أسعار الذرة صفراء أوكراني سعار الذرة صفراء صربي بذرة فول الصويا زيت صويا مكرر

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