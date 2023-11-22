أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 22-11-2023

يبحث الكثير من المواطنين علي مدار اليوم على أسعار الأعلاف، حيث تشهد الأعلاف حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، فقد شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة السلع.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 وفقا إلي أخر تحديث في بورصة السلع.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

سجلت أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13800 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة صفراء أرجنتيي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13800 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الذرة الصفراء الأوكراني اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذرة صفراء أوكراني اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر سعر13000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار طن فول الصويا اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء عند 33500 جنيها للطن صب ارضة

صويا 46 % (محلي) تسجل 34500 جنيها للطن صب ارضة

صويا 46% (مستورده) تسجل 34500 جنيها للطن صب ارضة

ردة ( نخالة ) تسجل 10600جنيها للطن صب ارضة

زيت صويا منزوع تسجل 45000 جنيها للطن صب ارضة

بذرة فول الصويا تسجل 29000 جنيها للطن صب ارضة

زيت صويا مكررتسجل 46500 جنيها للطن صب ارضة

كسب عباد 36% تسجل 20000 جنيها للطن صب ارضة.

دي دي جي إس 27% تسجل 22000 جنيها للطن صب ارضة.

جيلوتين مستورد 60%تسجل 47500 جنيها للطن صب ارضة.

قشر فول الصويا تسجل 9000 جنيها للطن صب ارضة.