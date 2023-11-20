شعبة الألبان باتحاد الصناعات: ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على الألبان

قال سعيد بدر، عضو شعبة الألبان ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأرقام الحالية تشير إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على أسعار الألبان، حيث يرتفع سعر إنتاج الحليب بشكل كبير، ويعود ذلك إلى أن الأعلاف تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الحليب، وبما أن الأعلاف تصبح أكثر تكلفة، فإن المزارعون يتحملون تكاليف إضافية لإطعام مواشيهم، وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لإنتاج الحليب.

وأوضح بدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في تكاليف إنتاج الحليب إلى ارتفاع أسعار الألبان في المستقبل، ومع ذلك، فإن هذا التأثير قد لا يظهر على الفور، حيث يمكن للمزارعين تحمل تكاليف إضافية بشكل مؤقت، ولكن على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة أسعار الألبان في الأسواق.

أسعار الأعلاف تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية

وأشار بدر إلى أن أسعار الأعلاف تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنعكس أسعار الأعلاف على أسعار الألبان، لافتًا إلى أنه من المتوقع أنها تؤثر على الأسعار بنسبة ارتفاع قد تصل إلى 25% ولكن بشكل تدريجيًا ومع مرور الوقت، حيث أن الأنتاج الحالي كان نتيجة إلي تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وأوضح بدر أن قطاع الثروة الحيوانية تعرض إلي الحمة القلاعية خلال 2022، والتي كان لها تأثير كبير علي ارتفاع أسعار الألبان وذلك نتيجة إلي أن الحمة تسببت في موت عدد كبير من رؤوس الماشية والتي لها تأثير علي أسعار اللبان في الأسواق الأن، مشيرًا إلي أن اللبن السائب الأن يغطي 30% من السوق المحلي، ويتم إستيراد الباقي مجفف من الخارج، والتي يدخل في الصناعات الغذائية.

وأضاف إلي أن تصنيع منتجات الألبان(الجبن) محلي بنسبة 95%، و5% فقط مستورد بأنواع معينة من الجبن والتي لا يكون عليها إقبال كبير مثال المنتج المصري، مشيرًا إلي أن هناك إهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مراكز تجميع الليان، والتي سوف يكون لها مردود قوي علي تجميع الألبان في السوق المحلي من خلال التسليم والإستيلام خاصة أن الألبان من المنتجات الحساسة وتجميع الألبان سوف تقلل من إنتشار البكتيريا في الألبان.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الألبان، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الحيوية والمهمة للاقتصاد المصري، وتسعى الدولة إلى تطوير هذه الصناعة وتحسين جودة المنتجات الألبانية المصرية، وذلك من خلال توفير الدعم والتشجيع للمزارعين والمربين والمصانع المتخصصة في هذا المجال.

وأشار عضو شعبة الألبان ومنتاجتها بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الدولة تتخذ عددًا من الإجراءات لدعم صناعة الألبان في مصر، بما في ذلك مراكز تجميع الألبان، تعمل هذه المراكز على جمع الحليب وتخزينه ونقله إلى المصانع المتخصصة في صناعة الألبان، وتوفر هذه المراكز خدمات تحليلية وفحص لجودة الحليب، وذلك لضمان جودة المنتجات الألبانية النهائية، مشيرًا إلي أنه هذه المراكز لا تزال تلعب دورًا هامًا في صناعة الألبان في مصر، حيث تساهم في توفير الحليب الطازج للمصانع المتخصصة في هذا المجال، وتساعد في تحسين جودة المنتجات الألبانية المصرية.