السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة الصناعات الغذائية تشارك فى افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الثانى للصناعة

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرف

شاركت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، في فعاليات "الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة"، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقى والمعرض الثاني للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية، وتبادل الخبرات، وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها، وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

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وأكد الجزايرلي أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والإفريقية، حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، والتي ترغب في مقابلة نظيرتها المصرية، إلى جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة بدولة ليبيا الشقيقة.

وأضاف محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات أعضاء الغرفة بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتي تضم 30 الف عضو في جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، وذلك بهدف دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

هذا ويشارك بالمعرض والملتقي الثاني للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

 جولات تفقدية

وكان قد تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب جناح غرفة الصناعات الغذائية بالمعرض الدولي السابع للتمور المصرية المقام في سيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وشركة كونسبت للمعارض والمؤتمرات خلال 20 إلي 22 أكتوبر الجاري.

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واستمع المحافظ إلي شرح للبرامج التوعوية وخدمات الدعم الفني التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية لمجتمع الصناعات الغذائية، وخاصة لمنتجي ومصنعي التمور وجهودها في هذا الصدد وذلك بإصدار أول مواصفة قياسية لصنف المجدول الذي يتميز بجودته العالية بالشراكة مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما تستعرض الغرفة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان دورها في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصدير التمور ومنتجاتها.

وأشارت غرفة الصناعات الغذائية، إلي أن الغرفة تضم في عضويتها 250 شركة ومصنع لإنتاج التمور عالية الجودة، لافتة إلى أن رعايتها للمهرجان الدولي السابع للتمور بسيوة يأتي من منطلق دورها في دعم الصناعات الغذائية وخاصة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية وتصديرية وإنجاح الدورة السابعة لتصبح واحة سيوة واجهة دولية متميزة لتسويق منتجات التمور المصرية عالية الجودة.

 

 

غرفة الصناعات الغذائية المعرض الدولي السابع وزارة التجارة والصناعة جائزة خليفة الدولية مهرجان الدولي السابع للتمور بسيوة

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