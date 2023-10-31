غرفة الصناعات الغذائية تشارك في ملتقي اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان « جودة وسلامة الغذاء بين البحث والتطبيق»

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في فعاليات الملتقى الذي عقد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان « جودة وسلامة الغذاء بين البحث والتطبيق» تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث وبحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودكتور هاني الشرقاوي نيابه عن دكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

ورأس الملتقى كل من الدكتور جمال أحمد وهاب رئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء والدكتورة حبيبة حسن على رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية والأستاذة الدكتورة منال محمد رمضان مقرر الملتقى عضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية والأمين العام للجمعية المصرية لسلامة الغذاء.

وشارك محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بالملتقى، معربًا عن اهميه ربط البحث العلمي بالتطوير وايجاد الحلول للتحديات التي تواجه منتجي ومصنعي الغذاء.

واستعرض البسيوني، دور غرفة الصناعات الغذائية في دعم منظومه سلامة الغذاء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع وبرامج التدريب والتأهيل بهدف توافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامه الغذاء تمهيدا لاعتماد المنشآت وادراجها بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامه الغذاء ودورها في رفع وعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الوفاء بمتطلبات واشتراطات سلامة الغذاء لانتاج غذاء آمن وصحي للاسواق المحلية والعالمية.

وافاد أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية كممثل رسمي لقطاع الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء هو نموذج يحتذى به للتعاون المثمر والبناء لصالح هذا القطاع الهام.

وناقش الملتقى عدد من التحديات الخاصة بسلامة الغذاء وطرح الحلول بين البحث والتطبيق وتسليط الضوء على دور البحث العلمي في استخدام تقنيات تصنيع واعدة لإنتاج غذاء صحي آمن طبقا لمعايير سلامة الغذاء، بمشاركة لفيف من العلماء والباحثين والخبراء في مجالات الصناعة وسلامة الغذاء.