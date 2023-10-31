الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإفراج عن 121 ألف طن أعلاف بـ60 مليون دولار خلال أسبوع

السيد القصير
السيد القصير

في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذًا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، وشمل 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

وقال "القصير" إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة تشجيعًا لأصحاب المشروعات الداجنة، للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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