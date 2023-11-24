ضبط 31 طن مواد غذائية و41 ألف عبوة عصير فاسدة في الغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط مجموعة بؤر الأغذية الفاسدة بالغربية، حيث تم ضبط 31 طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 41 ألف عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمي في جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

ضبط 22 ألف كيلو ملح طعام فاسد

كما تم ضبط 22 ألف كيلو ملح طعام فاسد وغير صالح للاستهلاك الادمي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1966 وذلك داخل مكان يقوم بتعبئته في أكياس بتاريخ إنتاج جديد وبيعة للمواطنين مرة أخرى، و 2000 كيلو طحينة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

ضبط 600 كيلو عسل أسود و1000 كيلو عجوة فاسدين

كما تم ضبط 600 كيلو عسل اسود غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط 1000 كيلو عجوة وشطة وزيت زيتون غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط 3 آلاف كيلو زبيب منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمي وضبط 24 الف كيلو تمور وسوداني منتهي الصلاحية، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأفادت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أن المهمة الأساسية للهيئة الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.