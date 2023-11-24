الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 31 طن مواد غذائية و41 ألف عبوة عصير فاسدة في الغربية

مواد غذائية
مواد غذائية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط مجموعة بؤر الأغذية الفاسدة بالغربية، حيث تم ضبط 31 طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 41 ألف  عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمي في جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

 ضبط 22 ألف كيلو ملح طعام فاسد

 كما تم  ضبط 22 ألف كيلو ملح طعام فاسد وغير صالح للاستهلاك الادمي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1966 وذلك داخل مكان يقوم بتعبئته في أكياس بتاريخ إنتاج جديد وبيعة للمواطنين مرة أخرى، و 2000 كيلو طحينة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

ضبط 600 كيلو عسل أسود و1000 كيلو عجوة فاسدين

كما تم ضبط 600 كيلو عسل اسود غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط 1000 كيلو عجوة وشطة وزيت زيتون غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط 3 آلاف  كيلو زبيب منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمي وضبط  24 الف كيلو تمور وسوداني منتهي الصلاحية، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأفادت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أن المهمة الأساسية للهيئة الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

بؤر الاغذية الفاسدة منتهي الصلاحية عسل اسود غير صالح تمور وسوداني منتهي الصلاحيه الرقابة الإدارية

مواد متعلقة

بمشاركة 50 مصنعًا ومنتجًا ومركز تجميع.. ندوة حول سلامة الغذاء بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

الرئيس السيسى يطالب بتوفير مناطق آمنة شمال ووسط وجنوب غزة

المستشفى الميدانى الإماراتى يعبر معبر رفح إلى غزة

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

أهالي برج العرب: مشروعات "حياة كريمة" حولت أحلام سنوات إلى حقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء