أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم، هذا بالإضافة إلى تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي التي زادت من توقعات الأسواق.

,تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2036 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر مايو عند 2052 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2040 دولار للأونصة.

وتراجع أسعار الذهب اليوم يأتي بعد 4 جلسات متتالية من الصعود حيث سجل المعدن ارتفاعًا منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8% بينما ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 2.8%.



وأرجع تحليل جولد بيليون الارتفاع القوي في سعر الذهب لتزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن البنك قد يلجأ إلى البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام.

تظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد عن 40 ٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22٪ تقريبًا في اليوم السابق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%. مؤشر الدولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما انخفض الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات النمو عن الربع الثالث للاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% من نمو سابق بنسبة 4.9%، كما تصدر غدا بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.

في حال ارتفاع النمو والتضخم بأعلى من التوقعات قد نشهد تعافي كبير في مستويات الدولار الأمريكي وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء الذهب في ظل العلاقة السلبية التي تربط بينهما.



المضاربات على العقود الآجلة لشراء الذهب

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أيضاً، التراجع الذي تشهده عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 3 أشهر عند 4.253% ساعد على زيادة الطلب على عقود شراء الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب.

وتشير التوقعات في الأسواق حالياً أن الذهب قد يشهد بعض التراجع التصحيح المحدود قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولار للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار للأونصة.



أسعار الذهب في مصر

استمر التذبذب في سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم، وذلك في ظل عدة عوامل ساعدت على تراجع زخم الصعود، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الأونصة العالمية ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2805 جنيه للجرام قبل أن يرتفع إلى المستوى 2810 جنيه للجرام ويعد ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد أن استمر الذهب دون تغير خلال جلسة الأمس حيث افتتح وأغلق جلسة الأمس عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

الفترة الأخيرة صدر عدد من الأخبار والعوامل التي ساعدت الذهب على التوقف عن الارتفاع والتذبذب حول المستويات الحالية، حيث توقف سعر صرف الدولار في السوق الموازي عن الارتفاع واستقر بالقرب من أعلى مستوى سجله.



توقعات أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر الأونصة العالمية لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر قبل أن تبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم بسبب طلبات البيع عند المستوى الحالية، بينما يستمر الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب في ظل تراجع مستويات الدولار بالإضافة إلى استمرار التوقعات بإمكانية خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام القادم.



تراجع سعر الأونصة العالمي بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات تغطية مراكز الشراء عند هذا المستوى، والآن يبدأ تراجع قد يصل بالسعر إلى منطقة 2025 – 2020 دولار للأونصة.

تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي من أجل جمع زخم صاعد وتعديل مؤشرات الزخم الفنية التي تظهر تشبع في الشراء، وبعد تجميع الزخم المناسب للصعود سينتظر الذهب حافز مناسب للعودة إلى الارتفاع واختراق مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة ليصل للمستهدف التالي عند 2080 دولار للأونصة.



أما عن السعر المحلي:

يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي حول المستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 مع غياب الزخم الصاعد وغياب الحافز الذي يساعد على استمرار السعر في الارتفاع.

وقد يستمر التذبذب الحالي في الأسواق وقد يتحول إلى تصحيح سلبي وصولا إلى منطقة 2750 – 2730 جنيه للجرام ليجمع الذهب الزخم الكافي للعودة للارتفاع واختراق القمة السعرية التي سجلها عند 2830 جنيه للجرام ويستهدف بعدها 2850 و 2900 جنيه للجرام.