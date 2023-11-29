زيادة 15 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 فى مصر

تعيش أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 حالة من الانتعاش هذه الفترة تسببت في زيادة كبيرة و متتالية في سعره، بسبب الركود في أسعار العملات الأجنبية و الذبذبات الكبيرة في البورصات المحلية والعالمية، جراء التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي يعيشها العالم في الفترة الحالية بسبب الحرب على غزة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر



ويتصدر البحث عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم فئة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بمعرفة أسعار المعدن الأصفر في أسواق الصاغة والشركات المختلفة لشرائه باعتباره زينة وخزينة ووعاء ادخاري آمن، وفي السطور التالية نرصد سعر جرام الذهب من الأعيرة المختلفة بدون مصنعية.

أسعار المعدن النفيس في مصر

وشهدت أسعار المعدن النفيس في مصر ارتفاعا جديدا في بداية تعاملات اليوم 29نوفمبر 2023، حيث ارتفعت بمقدار 15 جنيها للجرام الواحد في التداولات الصباحية في سوق الصاغة في جميع المحافظات جاء ذلك بعد أن انخفضت الأسعار يوم أمس بمقدار 25 جنيها للجرام، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى للاستفادة من ارتفاع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 29-11-2023

تم تسجيل ارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 24، حيث بلغ حوالي 3210 جنيهات للجرام بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً في مصر لذلك يستخدم كثيرًا في تشكيل السبائك والعملات المعدنية لذا يرغب المستهلك في شرائه كونه يصلح للإدخار.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 29-11-2023

بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، فقد افتتح اليوم عند المستوى 2800 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ويتداول عند المستوى 2810 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 29-11-2023

فيما صعد جرام سعر الذهب عيار 18 مجددا في الصاغة ليبلغ 2409 جنيهات بدون مصنعية، وهو الأكثر تداول في الأسواق المصرية.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 "وزن 8 جرام" الأربعاء 29-11-2023

سجل سعر الجنيه الذهب 22560 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار

في المستوى العالمي، استقر سعر جرام الذهب بالدولار عند بداية تداولات بورصة الذهب العالمية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 2013 دولارًا.

إقرأ أيضًا: ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 فى مصر