ينال البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي اهتمام الكثيرين مع الارتفاعات المتواصلة للمعدن الأصفر الذي يمثل الملاذ الآمن سواء للمواطنين أو للمستثمرين في ظل الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم أجمع.

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر في أخر تحديث له، وكذلك سعر الذهب في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،189 جنيه وللشراء 3،211 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،923 جنيه وللشراء 2،944 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،790 جنيه وللشراء 2،810 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،391 جنيه وللشراء 2،409 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،860 جنيه وللشراء 1،873 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،594 جنيه وللشراء 1،606 جنيه

سجل سعر الاونصة للبيع 99،165 جنيه وللشراء 99،875 جنيه

أما سعر الجنيه الذهب للبيع 22،320 جنيه وللشراء 22،480 جنيه

وبلغ سعر الكيلو من الذهب للبيع 3،188،571 جنيه وللشراء 3،211،429 جنيه

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 24 242.69 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 22 222.46 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 21 212.35 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18 182.01 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14 141.57 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بيع 7،548.38ريال سعودي

سعر أونصة الذهب شراء 7،552.13 ريال سعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 للشراء 8.2228 جنيه وللبيع 8.2492 جنيه