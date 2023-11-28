الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر

الذهب
الذهب

ينال  البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي اهتمام الكثيرين مع الارتفاعات المتواصلة للمعدن الأصفر الذي يمثل الملاذ الآمن سواء للمواطنين أو للمستثمرين في ظل الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم أجمع.

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر  في أخر تحديث له، وكذلك سعر الذهب في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24      للبيع 3،189 جنيه وللشراء 3،211 جنيه 

سجل سعر الذهب عيار 22      للبيع 2،923 جنيه وللشراء 2،944 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21      للبيع 2،790 جنيه وللشراء 2،810 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18      للبيع 2،391 جنيه وللشراء 2،409 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14     للبيع 1،860 جنيه وللشراء 1،873 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12     للبيع 1،594 جنيه وللشراء 1،606 جنيه

سجل سعر الاونصة             للبيع 99،165 جنيه وللشراء 99،875 جنيه

أما سعر الجنيه الذهب          للبيع 22،320 جنيه وللشراء 22،480 جنيه

وبلغ سعر الكيلو من الذهب    للبيع 3،188،571 جنيه وللشراء 3،211،429 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى مصر

البورصة العالمية|انخفاض الدولار الأمريكي بدعم صعود الذهب

 

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 

سعر جرام الذهب عيار 24      242.69 ريال سعودي 

سعر جرام الذهب عيار 22      222.46 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 21      212.35 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18      182.01 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14      141.57 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بيع            7،548.38ريال سعودي

سعر أونصة الذهب شراء       7،552.13 ريال سعودي

سعر صرف الريال السعودي  في البنوك المصرية 

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري  اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 للشراء 8.2228 جنيه وللبيع 8.2492 جنيه 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والاسترليني

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سعر جرام الذهب عيار 21- 2023

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