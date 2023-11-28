الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع الساعات الصباحية الأولى ومحبين معدن الذهب معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث قفزت أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم في أسواق الصاغة المحلية، بمبلغ 30 جنيها، وذلك مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية، لكي يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 2820 جنيها مقابل 2790 جنيها، بينما قفزت أسعار الجنيه الذهب مبلغ 230 جنيها.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

وتستعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في بداية التعاملات اليومية، والتي قد جاءت كالآتي:-

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21
ارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 30 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل الآن 2820 جنيهات بدلا من 2790 جنيها عند بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3222.8 جنيها مقارنة بـ 3189 جنيها في بداية تعاملات اليوم، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 34 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

وقدر سعر الذهب عيار 18 بـ 2417.1 جنيه بدلا من 2391 جنيها عند بداية التعاملات الصباحية، لتصل قيمة الزيادة 26 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر 230 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم بأسواق الصاغة، حيث وصل الآن عند مستوى 22560 جنيها بدلا من 22330 جنيها عند افتتاح التعاملات الصباحية.

 

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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر جرام الذهب عيار 21- 2023

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أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر  

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، مدعومة بضعف الدولار وتوقف ارتفاع سعر الفائدة، وذلك حسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وزاد الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2010.87 دولار للأوقية الأونصة، وتكون بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2011.90 دولار.

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