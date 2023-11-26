الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

اسعار الذهب في مصر من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي يشهدها على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء العداون الإسرائيلي على غزة وتأثر المعدن الأصفر بشكل دائم بالصراعات الناشبة سياسيًا.

نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في مصر خاصة عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في مصر دون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3171 جنيها وللشراء 3194 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2907 جنيهات وللشراء 2928 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2775 جنيها وللشراء 2795 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2379 جنيها وللشراء 2396 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1850 جنيها وللشراء 1863 جنيها. 
سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1586 جنيها وللشراء 1597 جنيها.
سجل سعر الاونصة للبيع 98631 جنيها وللشراء 99342 جنيها.
سعر الجنيه الذهب للبيع 22200 جنيه وللشراء 22360 جنيها. 
سعر الكيلو للبيع 3171429 جنيها وللشراء 3194286 جنيها.
 

التعاملات المسائية.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 24 نوفمبر

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية  

سعر جرام الذهب عيار 24 241.46 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 22 221.34 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 21 211.27 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 18 181.09 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 14 140.85 ريال سعودي 
سعر أونصة الذهب بيع 7510.13 ريال سعودي 
سعر أونصة الذهب شراء 7513.88 ريال سعودي 
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري  

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري 8.2228 جنيه للشراء  و8.2492 جنيه للبيع.
 

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