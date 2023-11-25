عيار 21 يرتفع.. سعر الذهب في مصر 2023 للبيع والشراء بالمصنعية

ننشر لكم سعر الذهب اليوم السبت 25-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات، ويبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار الذهب يوميًا.

سعر الذهب في مصر 2023 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24 الآن



سجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم، نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3160 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22



بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، حوالي 2922.75 جنيه للبيع، 2896.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة، نحو 2790 جنيه للبيع، و2765 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، حوالي 2391.5 جنيه للبيع، و2370 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية



سعر جرام الذهب عيار 14



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1860 جنيها للبيع، و1843.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 1594.25 جنيه للبيع، و1580 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1195.75 جنيه للبيع، و1185 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سعر الجنيه الذهب سجل نحو 22320 جنيها للبيع، و22120 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



استقرت سعر أونصة الذهب عالميا عند مستوى:2003 دولارا للبيع، 2002 دولارا للشراء.