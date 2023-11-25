أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25-11-2023 بمحلات الصاغة

تذبذب في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-11-2023 في الأسواق المحلية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي؛ بسبب الأحداث المتوترة في قطاع غزة، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ضعف العملة الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يجد المستثمرين المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في ظل الحروب.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-11-2023 في الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-11-2023 في الصاغة حالة من التقلبات السعرية بين ارتفاعات وانخفاضات بالاسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب ارتفاع بقيمة 60 جنيهًا بنسبة تصل إلى 4%، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارات بقيمة 2%.

ويتوقع الخبراء تراجع أسعار تداول الذهب خلال الأيام المقبلة خاصة مع رغبة المواطنين في البيع في أعلى نقطة، وذلك عقب حبس أموالهم في مشغولات ذهبية وسبائك قرابة من عام، وذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض سعر الصرف في السوق الموازي.

وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3142.75 جنيه.

الشراء 3114.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2881 جنيه.

الشراء 2854.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2750 جنيهًا.

الشراء 2725 جنيهًا.

بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2357.25 جنيه.

الشراء 2335.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1833.25 جنيه.

الشراء 1819.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1571.5 جنيه.

الشراء 1557.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1178.5 جنيه.

الشراء 1167.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.5 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 22000 جنيه.

الشراء 21800 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1993$.

الشراء 1992$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2% نقطة.