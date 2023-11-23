"حماية المستهلك" يضبط شركة تتلاعب فى سعر السكر بالوراق

ضبطت سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك، تلاعب إحدى الشركات في منطقة الوراق في أسعار السكر الذى يتم طرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيهًا، حيث تقوم بتغيير السعر وبيعه بسعر يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وحرر محضر وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، حملات مكثفة على الأسواق، للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين، كما تركز الحملات الرقابية على ضرورة وجود الفواتير، إضافة إلى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضًا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية على الأسواق

يأتي ذلك في الوقت الذى شن فيه جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 212 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، حجب السلع عن التداول، تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة "، وجار إحالة المخالفين للنيابة العامة، حيث تم ضبط 5 أطنان سكر "بيع بأزيد من السعر المٌعلن و1600 علبة سجائر "بيع بأزيد من السعر الرسمي"، و2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وأثناء التفتيش بكُبرى المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعها بأزيد من السعر، وعلى الفور وجه مأمورو الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم، ما لاقى استحسان المواطنين.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، مؤكدًا تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.