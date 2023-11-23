سيارات "حماية المستهلك" تنتشر بالأسواق للتصدي لارتفاع الأسعار

سير جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز اليوم الخميس في الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدي لأي مخالفات خاصة ببيع السلع بأزيد من السلع المعلن.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات، وتواجد الحملات الرقابية في الشوارع لمتابعة المحلات التجارية التي تطرح السلع الغذائية للمواطنين.

ووجه جهاز حماية المستهلك رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات، كما أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة وجود الفواتير، إضافة إلى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.

“حماية المستهلك” يحرر 212 محضرا في حملات على الأسواق

ويأتي ذلك في الوقت الذى شن فيه جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق، وأسفرت عن تحرير 212 محضرا، وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، حجب السلع عن التداول، تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة "، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة، حيث تم ضبط 5 أطنان سكر "بيع بأزيد من السعر المٌعلن و 1600 علبة سجائر "بيع بأزيد من السعر الرسمي"، و2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم، مما لاقى استحسان المواطنين.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، مؤكدا تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.