الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حماية المستهلك يتصدي لمُحتكري السلع الغذائية والاستراتيجية

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء، مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي، لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتشديد على التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

رئيس حماية المستهلك: دور الغرف التجارية مهم ومحورى لتحقيق الانضباط فى الأسواق

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعيًا لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولًا لتحقيق ذلك.

وبناء علي هذه التوجيهات، شن الجهاز اليوم حملات رقابية موسعة على الأسواق، وأسفرت عن  تحرير 212 محضرا وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

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جهاز حماية المستهلك يبدأ بث رسائل "sms" على المحمول لتوعية المواطنين


وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.


كما ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
الحملة الرقابية على الأسواق
ضبط الأسواق حجب السلع ابراهيم السجيني ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاسواق حملات رقابية

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