الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حماية المستهلك يبدأ بث رسائل "sms" على المحمول لتوعية المواطنين

إبراهيم السجينى
إبراهيم السجينى

بدأ جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز، اليوم الأربعاء، بث رسائل توعية للمواطنين "sms" على المحمول وحثهم على ضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، ومن أي عيوب قبل الاستلام وفي حال وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن للجهاز "19588" من التليفون الأرضي أو  عبر خدمة الواتس آب 01577779999

حماية المستهلك يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات ارتفاع أسعار السلع

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ألزم قانون جهاز حماية المستهلك المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

واستمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها.


وتنفيذًا لتكليفات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أي مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
.. قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق  لمنع استغلال بعض التجار  برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة  والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
 

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