الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات ارتفاع أسعار السلع

السلع
السلع

يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

ويأتي ذلك في الوقت الذى ألزم فيه  قانون حماية المستهلك  المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة  تصل إلى 500  ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

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