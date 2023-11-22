الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس حماية المستهلك: دور الغرف التجارية مهم ومحورى لتحقيق الانضباط فى الأسواق

حماية المستهلك
حماية المستهلك

استقبل ابراهيم السجيني، اليوم، المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الغرفة بالجيزة أحمد جابر.

وفي البداية رحب رئيس الجهاز بهذه الزيارة، فيما هنأ رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس جهاز المستهلك بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية، وأهمية دور الجهاز المحوري في ضبط الأسواق مُتمنين له دوام التوفيق.

واستعرض اللقاء أهمية دور الجهاز في هذه الفترة  ودوره في ضبط الأسواق، وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق الانضباط في الأسواق، وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.

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وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعون إلى التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية على الالتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الانضباط في الأسواق، مُثمنًا دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق.

وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه وشُكره للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكدًا اهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

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IMG-20231122-WA0037
ابراهيم السجيني أسامة الشاهد جهاز المستهلك الانضباط في الأسواق رئيس الغرفة

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