السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تعيينه رئيسًا لحماية المستهلك.. اعرف مَن هو إبراهيم السجينى

إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

من هو رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد 


حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة في جامعة طنطا عام 1987، وقد شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021/ 2022، بينما شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن، محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020، رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017، عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

كما قدم إبراهيم السجيني مجموعة كبيرة من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وكان من أبرزها: ورشة عمل إقليمية للدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حول المعالجات التجارية، ورشة عمل للدول الإسلامية في المعالجات التجارية من خلال البنك الإسلامي، ورشة عمل لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول حماية الصناعة بالامتثال لإطار قواعد منظمة التجارة العالمية، ورش عمل للدول الأعضاء في اتفاقية أغادير بالمغرب من خلال اجتماعات لجنة مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، ورشة عمل في المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للحديد والصلب، ورشة عمل في المؤتمر السنوي لنشرة المعادن للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

تميز السجيني في مجال مكافحة الإغراق نظرًا لما تلقاه من تدريبات محلية ففي العام 1997 حصل على تدريب في الجوانب القانونية والفنية لمكافحة الإغراق، العام الذي تلقى فيه أيضا تدريبًا في إدارة إصلاح التجارة الدولية، وكذلك التدريب الإداري وإصلاح التجارة، وفي العام 1999 حصل على تدريب في تطبيق المعالجات التجارية، وخلال العام 2006 حصل في الجامعة الأمريكية على تدريب بعنوان مهارات الإدارة، وفي نفس الجامعة خلال العام 2008 حصل على تدريب مهارات العمل الجماعي، ليدرس أيضًا الإدارة الاستراتيجية - مهارات الإدارة - مهارات القيادة - سلوك المنظمات - التخطيط الإداري.

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك

 وأصدر مجلس الوزراء قرارا بإقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيسا جديدا للجهاز.

تم إرسال قرار إقالة أيمن حسام مساء أمس الأول الأربعاء، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك في 15 ديسمبر 2020 ولمدة 4 سنوات.

ألزم قانون حماية المستهلك تطبيق قانون حماية المستهلك رئيس مجلس الوزارء ابراهيم السجيني التموين

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