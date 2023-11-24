التعاملات المسائية.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 24 نوفمبر

مع قرب انتهاء اليوم يشغل أذهان عشاق الذهب والمقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 24 نوفمبر عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 بنهاية اليوم الجمعة، نحو مبلغ 2740 جنيها للشراء وقيمة 2720 جنيهات للبيع، بمحلات الصاغة، ويضاف إليها قيمة المصنعية والضريبة، وذلك طبق الأسعار الرسمية المعلنة من خلال الصاغة منذ قليل.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 24 نوفمبر

تنشر «الدستور» كافة تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وأيضا تفاصيل سعر الذهب عيار 24، إذ بلغ سعر الذهب عيار 24 بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، نحو مبلغ 3131 جنيه للشراء، بينما وصلت أسعار البيع نحو 3108 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 حاليا 2349 جنيه للشراء ومبلغ 2332 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 24 نوفمبر داخل محلات الصاغة 1827 جنيهًا للشراء و1813جنيهًا للبيع، دون ضريبة ومصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 24 نوفمبر الآن 1566 جنيها للشراء والبيع 1555 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24 نوفمبر يبلغ 21 ألفا و920 جنيهًا، وسجل اليوم الجمعة 24 نوفمبر سعر الأونصة خلال الأسواق العالمية 1992 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

يشهد الذهب تداولات ضعيفة في جلسة اليوم الجمعة وتكون مع نهاية الأسبوع، وذلك بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول بالأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

ويتداول سعر الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1993 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولار للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.7% وكان قد سجل اعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.